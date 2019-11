Handball SG-Frauen sind „leichter Favorit“

In eigener Halle hat der ASV zudem nur einmal mit einem Tor verloren, ansonsten alle Partien gewonnen. „Vor allem in der Abwehr machen sie in der 6:0-Formation einen echt guten Job – da müssen wir uns drauf vorbereiten, um dann Lösungen zu finden“, erklärt der Coach. Die Siegesserie seines eigenen Teams erklärt er vorwiegend damit, dass „wir es in diesen Begegnungen geschafft haben, unsere Leistung in beiden Halbzeiten mehr zu stabilisieren.“ Daran wolle man in Dachau anknüpfen. „Uns ist aber auch klar, dass wir weiter liefern müssen. Man bekommt nichts geschenkt.“