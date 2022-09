Handball Respekt vor einer starken Liga

„Die Suche nach Verstärkungen war verdammt schwierig“, sagt Henning Fröschle, Trainer des Handball-Württembergligisten SG Schozach-Bottwartal. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten wohl einige Akteure aufgehört. So geht die SGSB nur punktuell verändert in die neue Saison, die an diesem Samstag um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TSV Deizisau beginnt. Neu in Fröschles Team sind Linksaußen Johannes Csauth, der vom TV Oppenweiler/Backnang II kam, sowie die beiden Akteure aus der eigenen Reserve Jan Oßmann (Tor) und Tom Gehringer (Rechtsaußen). Und jüngst hat sich noch Fabian Baldreich der SG angeschlossen. Der Rückraum-Linke hatte zuvor drei Jahre pausiert, jetzt setzt Fröschle vor allem auf seine Wurfgewalt. Verlassen haben den Verein Kevin Matschke, Manuel Mönch, Nick Haspinger, Konstantin Schad, Philip Hämmerling und David Schneider.