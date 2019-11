Handball Partie gegen Aufsteiger wird kein Selbstläufer

In Zahlen ausgedrückt heißt das: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat die SG Weinstadt sechs Spiele in Folge nicht verloren. Neben den Heimsiegen gegen die HSG Schönbuch und den HC Oppenweiler/Backnang sticht vor allem der Auswärtserfolg beim TSV Schmiden heraus. Zudem holten die Weinstädter um den lange Jahre bei der HG Steinheim-Kleinbottwar tätigen Trainer Manuel Mühlpointner in Schwaikheim, Neuhausen und bei der SG BBM Bietigheim II jeweils ein Unentschieden.