Handball-Olympia-Qualifikation DHB-Team kämpft mit fünf Rückkehrern um Tokio-Ticket

Die deutsche Mannschaft trifft sich bereits am Samstagabend in Berlin. Nach dem obligatorischen Corona-Test ist die erste Trainingseinheit am Sonntag geplant. Am Morgen des jeweiligen Spiels muss sich Gislason auf einen 16-köpfigen Kader festlegen. Während des Turniers sind bis zu fünf Spielerwechsel erlaubt.