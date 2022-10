Handball Neuer SGSB-Coach ist ein alter Hase

Wenige Tage zuvor hatte Denise Geier bei ihm angerufen und gefragt, ob er sich ein Engagement in Beilstein vorstellen könnte. „Nach diesem D-Jugendspiel bin ich dann zur Partie der SG-Frauen in Göppingen gefahren“, so Krause Es folgten ein Probetraining, weitere Gespräche und schließlich die Einigung. „Die SG ist eine sehr junge Mannschaft, was aber nichts Schlechtes sein muss“, betont der neue Übungsleiter. Das Probetraining sei recht anstrengend gewesen, „aber es haben alle überlebt“, sagt Krause schmunzelnd. In der 2. Bundesliga müssten eben gewisse Voraussetzungen stimmen. „Es hat mich schon beeindruckt, wie die Mannschaft da mitgezogen hat – und ich bin guter Dinge, dass wir den Abstieg vermeiden können.“ Um nichts anderes gehe es bei einem Aufsteiger. Aber es sei allen klar, dass das schwer werde.