Handball-Nationalkeeper Zwischen Uberragend und rätselhaft: Wolffs zwei Gesichter

Lob von Mitspielern und Coach

Dafür reden andere, und sie sagten nach dem Erfolg gegen die Färöer am Mittwoch in Kiel fast alle das gleiche. "Andy hat super gehalten", fand Kapitän Johannes Golla. "Andy Wolff hat sehr gut gehalten", meinte Bundestrainer Alfred Gislason. Auch Peter Bredsdorff-Larsen, der Coach des Gegners, sagte anerkennend: "Die 18 Paraden von Andy Wolff waren entscheidend." Tatsächlich lässt sich vor dem Rückspiel beim krassen Außenseiter am Samstag (20.00 Uhr/zdfsport.de) in Torshavn festhalten: Ohne den überragenden Wolff wäre es viel knapper ausgegangen.