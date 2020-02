Handball-Landesligist TV Mundelsheim Zwei Punkte sind absolute Pflicht

Vier Punkte beträgt der Rückstand der Mundelsheimer auf Platz vier. Und angesichts des Restprogramms scheint es nicht ausgeschlossen, dass man diesen noch aufholen kann. „Wir dürfen aber Remshalden auf keinen Fall unterschätzen, sonst geht der Schuss nach hinten los“, mahnt Irion, der zudem hofft, „dass die Jungs sich bei der Faschingsparty am Samstagabend im Griff haben. Aber ich habe schon in Mannschaften gespielt, da hatten wir in der Faschingszeit die besten Leistungen.“ Angesichts der immer wieder wechselhaften Leistungen seiner Mannschaft in dieser Saison dürfte Irion auf alles vorbereitet sein. Die knappe Niederlage zuletzt beim VfL Waiblingen II empfand er als „sehr bitter, weil wir gefühlt eine Klasse besser waren, uns aber nicht belohnt haben“, so der Coach.