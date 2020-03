Handball-Landesligist TV Mundelsheim Kampf und Wille bringen den Erfolg

Mundelsheim - Einen verdienten, aber hart erkämpften 32:30 (15:20)-Sieg feierte Handball-Landesligist TV Mundelsheim gegen den TV Bittenfeld III. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Gerrit Irion über weite Strecken der Begegnung eine ansprechende Leistung. Vor allem in den ersten Spielminuten leisteten sich die Mundelsheimer jedoch einige Fehler. So wiederholte sich folgende Szene gleich dreimal innerhalb weniger Minuten: Bittenfelds Keeper Finn Hummel parierte einen Mundelsheimer Angriff, um den Ball umgehend weit nach vorne zu passen, wo ein Mannschaftskollege bereits zur Stelle war. So lag der TVM nach dreieinhalb Minuten bereits mit 1:5 zurück. Obwohl die Gastgeber in der Folgezeit ihre Chancen besser nutzten, liefen sie die komplette erste Halbzeit einem Rückstand hinterher, da Bittenfeld ebenfalls sehr effektiv war. Ohne die Paraden der TVM-Keeper André Schmidt und Dominik Salles wäre der Rückstand noch deutlicher ausgefallen. Auf der anderen Seite vergaben die Mundelsheimer vor der Pause gleich drei Siebenmeter. So ging es mit einem 15:20 in die Pause.