Handball-Landesligist TV Mundelsheim Ein Ausrufezeichen zum Jahresauftakt?

Mundelsheim - Mit dem Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten TV Oeffingen starten die Landesliga-Handballer des TV Mundelsheim ins neue Jahr, eine Woche später folgt die Auswärtspartie beim Dritten TV Flein. „Natürlich ist das ein schweres Auftaktprogramm. Aber das war es in der Hinrunde auch, und da haben wir immerhin zwei Punkte geholt. Probleme hatten wir eher in der Zeit danach“, sagt Trainer Gerrit Irion, für den die Vorbereitung durch diverse Urlaube zwar nicht optimal lief. „Aber das ist jedes Jahr so und gilt vermutlich für alle Mannschaften.“