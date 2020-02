Handball-Landesligist TV Mundelsheim Die Abwehr und das Ergebnis stimmen

Auch nach dem Wechsel konnte man die Remshaldener lange nicht richtig abschütteln. „Ich hatte ehrlich gesagt schon noch meine Bedenken, weil das vergangene Woche in Waiblingen ähnlich war – und da haben wir am Ende verloren“, hatte Gerrit Irion lange nicht das Gefühl, dass nichts mehr anbrennen könnte. Erst als Manuel Escher sechs Minuten vor Schluss das 25:17 erzielte, war die Partie gelaufen. In der Schlussphase wurde es dann richtig deutlich, nicht zuletzt, weil Hagen Schnetzer – mit sechs Treffern erfolgreichster TVM-Schütze an diesem Tag – drei seiner Tore in den letzten zehn Minuten erzielte. „Letztlich muss man einräumen, dass neun Tore gemessen am Spielverlauf fast ein wenig zu viel waren“, gab Irion zu. Die zwei Punkte nahm er aber gerne mit, dadurch bleiben Platz vier und die damit verbundene Qualifikation für die Verbandsliga in Reichweite.