Handball-Landesligist HABO SG Starke Defensive ist die Basis für den Erfolg

Früh lag die HABO SG mit 4:1 in Führung, ehe zahlreiche Möglichkeiten zum Teil leichtfertig vergeben wurden. So kam der TSV Bönnigheim nicht nur zum Ausgleich, sondern lag beim zwischenzeitlichen 5:7 sogar mit zwei Toren vorn. Zu mehr reichte es für die Gäste jedoch nicht, denn die Mannschaft von Trainer Jürgen Buck fand schnell wieder zu ihrem Spiel zurück. Basis für den Erfolg war die Abwehrleistung. Torhüter Max Wien zeigte mehrere starke Paraden und hielt in der 26. Minute auch einen Siebenmeter. Doch auch die Abwehrspieler machten manche mehrere Angriffsbemühungen der Gäste zunichte. In einem vor allem von den Bönnigheimern zunehmend ruppig geführten Spiel behielten die HABO-Akteure Ruhe und Übersicht und ließen in den letzten zwölf Minuten der ersten Hälfte nur noch zwei Gegentore zu. Im Spiel nach vorne klappte es nun auch wieder deutlich besser. Mehrfach war die HABO SG mit Kontern erfolgreich. So ging es mit einer Fünf-Tore-Führung beim 14:9 in die Pause.