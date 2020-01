Handball-Landesligist HABO SG Der erste richtige Härtetest in diesem Jahr

„Das wird natürlich ein ganz anderes Kaliber“, ist auch dem HABO-Coach klar. „Leonberg hat seit dieser Saison nur noch eine Mannschaft gemeldet. Damit haben sie sicher deutlich mehr als 14 Spielerinnen im Kader und einen entsprechenden internen Konkurrenzkampf. Da wird im Training richtig die Post abgehen.“ Timo Peter stellt seine Mannschaft auf eine „sehr unangenehme und harte Abwehr“ des Gegners ein. „Die haben einen großen und robusten Mittelblock. Da wird es für unsere nicht sonderlich großen Rückraumspielerinnen nicht einfach, oben drüber zu werfen. Das bedeutet also, dass wir das spielerisch und mit viel Tempo lösen müssen“, gibt der Trainer der Bottwartälerinnen die Marschroute vor. Der Schlüssel zu einem möglichen Erfolg liegt für Timo Peter aber in der eigenen Defensive: „Es hat sich schon häufig gezeigt: Wenn wir eine gute Abwehr spielen, unktioniert es auch vorne in der Regel gut.“ Denn dann kann sein Team mit Tempo in die Angriffe gehen, bevor sich der Gegner positioniert hat.