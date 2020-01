Handball-Landesliga HABO SG will hohes Tempo gehen

Bottwartal - In der Tabelle der Handball-Landesliga liegen die Männer der HABO SG drei Plätze und vier Punkte vor der Hbi Weilimdorf/Feuerbach, das Hinspiel haben die Bottwartäler in gegnerischer Halle mit 33:27 gewonnen – es spricht also einiges dafür, dass es nun auch im Rückspiel am Samstagabend (20 Uhr) in der Großbottwarer Wunnensteinhalle zwei Punkte gibt. „Das kann man so betrachten, aber man muss da auch was für tun“, mahnt HABO-Coach Jürgen Buck.