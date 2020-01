Handball-Landesliga HABO SG verliert Vier-Punkte-Spiel

So wirklich abschütteln lies sich die HABO jedoch noch nicht, auch weil Youngster Philipp Storz sein Team nochmals in Schlagdistanz brachte (9:12), ehe eine halbzeitübergreifende Durststrecke in Sachen Torerfolg einsetze. „Ich hatte versucht, die Männer in der Halbzeit wachzurütteln, aber leider ging es gerade so weiter,“ spricht Buck die Szene an, in der man Kreisläufer Florian Rempfer kurz nach der Pause schön in Szene setzte, dieser seine Großchance allerdings nicht verwerten konnte. Ganze acht Minuten lang gelang es lediglich Max Schädlich den gegnerischen Torhüter zu überwinden, bis dahin setzten sich die Gäste auf 10:17 (36.) ab. Wenige Minuten später war die Buck-Truppe bereits mit acht Toren im Hintertreffen. Als Steffen Eckstein und Jonathan Siegler sich ein Herz fassten und mit drei Treffern in Folge ihr Team erneut auf 15:20 (42.) heranbrachten, keimte bei allen Beteiligten die Hoffnung auf, dass die HABO an diesem Abend doch noch als Sieger vom Feld gehen konnte. Diese Hoffnung wurde jedoch spätestens durch Thomas Rinklef und seine zwei Toren zum 20:27 erstickt, zu stark war die Hbi an diesem Tag, zu nachlässig ging dieHABO mit ihren Chancen um.