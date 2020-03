Handball-Landesliga HABO SG trifft viermal auf Kornwestheim

Großbottwar - Einen doppelten Heimspieltag haben die Landesliga-Handballteams der HABO SG am Samstag in der Großbottwarer Wunnensteinhalle vor der Brust – und in beiden Fällen ist eine Mannschaft aus Kornwestheim zu Gast. Und zuvor spielen noch die dritte Männer- sowie die zweite Frauenmannschaft der HABO jeweils gegen ein SVK-Team.