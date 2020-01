Handball-Landesliga Die solide Defensive der HABO SG ist der Grundstein zum Erfolg

Steinheim - Einen auch in dieser Höhe hochverdienten 30:19 (15:8)-Sieg feierten die Landesliga-Handballer derHABO SG am Sonntagnachmittag gegen den VfL Waiblingen II. Von Beginn an lag das Team von Trainer Jürgen Buck in Führung. Zwar ließen die Gastgeber zunächst noch hier und da Chancen liegen, doch standen sie in der Defensive sehr sicher. Mehrmals blieben die Waiblinger in der HABO-Abwehr hängen. Zudem parierte Keeper Adrian Zügel einen Siebenmeter (7.). Mit drei frühen Treffern hatte auch Max Körner nicht unwesentlichen Anteil daran, dass seine Mannschaft nach einer knappen Viertelstunde bereits mit 7:3 führte.