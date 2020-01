Handball-Landesliga Der TV Mundelsheim hat etwas gutzumachen

Mundelsheim - Mit der Auswärtsniederlage beim TSV Schmiden II begann für Handball-Landeslist TV Mundelsheim in der Hinrunde eine Serie von drei Pleiten, die so nicht eingeplant war. Am Sonntag (17 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Gerrit Irion in der heimischen Käsberghalle die Chance, hier etwas geradezurücken. „Wir haben sicher was gutzumachen und brennen darauf, nicht zweimal in einer Saison gegen die Schmidener Zweite zu verlieren“, so der Coach.