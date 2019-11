Handball Landesliga Der Gegner ist nur ein Spielball

Den mit Abstand höchsten Saisonsieg haben die Landesliga-Handballerinnen der HABO SG am Sonntagnachmittag beim 35:22-Heimerfolg gegen den Aufsteiger HSG Lauffen/Neipperg gefeiert. „Das war kein Spiel in dem wir glänzen konnten“, meinte HABO-Trainer Timo Peter. Er konnte die Begegnung aber immerhin dazu nutzen, allen Spielerinnen auf der Ersatzbank Einsatzzeiten zu geben. Auch die A-Jugend-Torhüterin Simone Kogel, die sich zur Verfügung stellte, weil Jessica Goebel beruflich verhindert war, durfte in den letzten zehn Minuten ihr Können zeigen.