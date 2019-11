Handball-Landesliga Das Derby offenbart einen Klassenunterschied

Der TV Mundelsheim darf sich nach dem fünften Sieg in Serie mit nunmehr 12:8 Zählern als Tabellenfünfter berechtigte Hoffnungen auf einen der ersten vier Plätze machen, die die Qualifikation für die neue Verbandsliga in der nächsten Saison bedeuten. „Wir haben uns jetzt gefestigt. Nach dem Sieg gegen Flein am zweiten Spieltag haben wir einen kleinen Einbruch gehabt“, erklärte TVM-Coach Irion. Für Jürgen Buck ist der Zug in Richtung Platz eins bis vier nunmehr endgültig abgefahren. „Wir müssen jetzt ganz andere Ziele formulieren, zum Beispiel mal wieder unser Spiel aufzuziehen“ meinte er. Die Ausfälle im Rückraum seien derzeit nicht zu kompensieren, da müsse man möglichst was tun. Als Neunter mit nur sieben Punkten aus zehn Spielen liegt die HABO SG nur noch zwei Zähler vor den Abstiegsplätzen. HABO SG:

Wien, Zügel – Eckstein (2), Schäfer (2), Gohl (3/2), Körner (1), Rizk, Siegler (3/1), Klumpp, Weller (1), Fähnle (5), Mustafa, Rempfer (2). TV Mundelsheim:

Salles, Hermann – J. Gassner (2), Bender (3), Korpics (3), Wolf (5), Müller (7/4), Escher, Schnetzer (1), Berkemann, Hochwimmer (4), Kraft, N. Gassner (4), Schmidt.