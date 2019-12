Handball-Landesliga Comeback des TV Mundelsheim

Am Ende sah er den Sieg als verdient an, denn: „Ich hatte das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben die Bönnigheimer oft ins Zeitspiel gebracht und haben eine super Abwehr gespielt. Hinzu kam, dass Hans Herrmann klasse gehalten hat. In der letzten Viertelstunde haben wir auch nur noch drei Gegentore bekommen.“ Gut fand der Mundelsheimer Trainer auch, dass „wir uns an unsere Absprachen und den Matchplan gehalten haben“. TV Mundelsheim:

Herrmann, A. Schmidt – Schnetzer (4), J. Gassner (1), Bender (7), Wolf (1), Müller (1/1), Escher, Berkemann (2), Korpics (7), Michy (5), N. Gassner (2), M. Schmidt, Hochwimmer (1).