Handball Keine Angst vor großen Namen: Frauen fordern Olympiasieger

Auch in der DHB-Auswahl soll sein Wirken schnell Früchte tragen. "Jeder Trainer hat seine eigene Handschrift. Man soll erkennen, wie wir spielen wollen, sowohl in der Abwehr wie im Angriff", sagte der 48-Jährige. Dabei will er teilweise auf der Arbeit seines Vorgängers Henk Groener aufbauen. "Die Grundlage ist eine aktive Abwehr, das will ich noch ausbauen und weiterentwickeln", sagte Gaugisch.