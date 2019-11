Handball In Schwaikheim gefordert

Dass die Schwaikheimer bislang erst 10:10 Punkte geholt haben, das überrascht den SG-Coach, der mit seinem Team auf 15:3 Zähler kommt und damit nach Minuspunkten das beste Team der Liga ist. In einer anderen Statistik sind aber die Schwaikheimer vorne: Keine Mannschaft bekommt im Schnitt pro Spiel weniger Tore. „Sie haben eine körperlich extrem starke Abwehr. Da stehen vier Schränke und dahinter zwei gute Torhüter. Und dann haben sie vor allem über die linke Seite einen sehr guten Gegenstoß“, warnt Klisch. Andererseits gehört auch seine Mannschaft – nicht zuletzt dank Keeper Thomas Fink – in Sachen Defensive zum Besten, was die Liga zu bieten hat. „Es wird wohl darauf ankommen, wer weniger in den stehenden Angriff kommt und auf der anderen Seite mehr einfache Tore erzielt“, glaubt Klisch.