Handball im Bottwartal SG spielt um den Zweitliga-Aufstieg

Die SG Schozach-Bottwartal gewinnt, die SG Kappelwindeck/Steinbach verliert das Spitzenspiel beim Tabellenführer HSG Freiburg – genau diese Konstellation, die der SG zur Qualifikation für die Aufstiegsrunde Richtung zweite Bundesliga reichen würde, ist am Wochenende in der Dritten Handball-Liga auch eingetreten. Während Kappelwindeck am Samstag in Freiburg 24:27 (12:15) unterlag, schoss die SG die auf einem Abstiegsplatz stehende TG Pforzheim mit 37:22 (17:12) aus der Langhanshalle. Vor dem letzten Ligaspiel kommenden Samstag ist damit bereits klar: Die SG Schozach-Bottwartal nimmt mit den Freiburgern an der Runde um den Aufstieg in die Zweite Liga teil. Das hatte sich während der Saison zwar bereits lange angekündigt, war nach der SG-Niederlage vergangene Woche in Kappelwindeck aber eben doch nicht mehr sicher gewesen.