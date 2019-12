Jüngste Erfolge kürten den TVM im Vorfeld eindeutig zum Favoriten gegen die in den Abstiegskampf verwickelten Gäste. Doch einmal mehr kam alles anders. Zunächst lagen die Hausherren zwar in Front. Das Blatt wendete sich jedoch, weil es vor allem auf der rechten Seite der offensiven TVM-Deckung haperte. Dort wütete nämlich der zehnfache Gäste-Torschütze Tim Petschinka, und der war an diesem Tag einfach nicht in den Griff zu bekommen. Mit einem Geschoss aus dem Rückraum brachte er sein Team in der 14. Spielminute erstmals mit 10:9 in Führung. Doch auch die Hausherren hatten im Angriff einiges vorzuweisen. Zweikampfstark wühlten sich Mundelsheims Rückraumspieler immer wieder durch die gegnerischen Reihen. Brachten sie die Harzkugel einmal nicht selbst im Tor unter, war auf Siebenmeterschütze Thomas Müller stets Verlass. Dennoch führten die Gäste bis zur Halbzeit mit 21:18 – ein Pausenergebnis, das Bände spricht. „Die erste Halbzeit war eine richtige Angriffsschlacht“, stellte TVM-Coach Gerrit Irion später fest.