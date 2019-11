Handball Geschlossene Mannschaftsleistung sichert die Punkte

Fink war es auch, der in der zweiten Hälfte die Weinstädter immer wieder zur Verzweiflung brachte. Ob noch zweimal vom Siebenmeterpunkt, von außen oder auch frei vom Kreis – immer wieder war der Schlussmann der Hausherren zur Stelle. „Wir haben in der zweiten Hälfte einfach zu viele Chancen vergeben, sind zu oft an Fink gescheitert“, konstatierte auch Manuel Mühlpointner. Tobias Klisch wollte seinen Keeper aber nicht als alleinigen Matchwinner sehen: „Es war genauso wichtig, dass wir immer wieder in wichtigen Situationen unsere Tore gemacht haben. So hat Christian Zluhan eine bärenstarke zweite Halbzeit gespielt. Luca Schmid trifft siebenmal, davon einmal in Unterzahl bei Zeitspiel, Valentin Weckerle macht wichtige Tore. Und man darf auch nicht vergessen, wie viel Patrick Sattler, Lukas Gallus und Jonas Keller in der Abwehr gearbeitet haben.“ Letztlich schaffte die SG Schozach-Bottwartal genau das, was den Gästen nicht gelang: Sie nutzte ihre Chancen.