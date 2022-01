Handball-Europameisterschaft DHB-Team vor Showdown gegen Polen: Nur ein Sieg zählt

Bundestrainer: "Das muss besser werden"

Die beiden bisherigen EM-Spiele gegen Belarus (33:29) und Österreich (34:29) wurden letztlich zwar verdient gewonnen, in beiden Spielen hatte die DHB-Auswahl aber auch erhebliche Anlaufschwierigkeiten. Die ansonsten so stabile Abwehr wackelte in den ersten 30 Minuten teils gewaltig. Gegen die bisher überraschend stark spielenden Polen und ihre Ausnahmespieler wie den sprunggewaltigen Rückraumschützen Szymon Sićko dürfte das nicht noch mal gut gehen.