Handball Erfahrener Neuzugang für die HABO SG

Sie ist also so etwas wie ein Nordheimer Urgestein. Warum dann jetzt der Wechsel? Frust über die sportliche Misere, da beide Teams Tabellenletzter sind? „Nein, Frust war keiner da. Es war vor der Saison klar, dass es in diese Richtung gehen würde. Natürlich fällt es mir schwer nach so langer Zeit. Aber die Vereinsführung hat es mir mit ihrem Verhalten auch leicht gemacht“, deutet Popken an, dass interne Querelen der Auslöser für den Abgang waren. „Mit der Mannschaft ist alles in Ordnung“, betont sie.