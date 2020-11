Handball-EM-Qualifikation Nach schwachem DHB-Debüt: Gislason erwartet Steigerung

Seinem Team fehlte im ersten Pflichtspiel nach 282 Tagen der Rhythmus - und vor leeren Rängen in Düsseldorf gerade in den schweren Phasen auch die Unterstützung der Fans. "Man muss sich erst einmal wieder daran gewöhnen, ein Länderspiel zu haben. Und dann auch noch ohne Zuschauer. Die hätten sicher geholfen", sagte Melsungens Abwehrspezialist Finn Lemke. "Aber das darf nicht als Ausrede gelten." Sein Teamkollege Timo Kastening drückte es etwas drastischer aus: "Das war nichts. Es war eine Art Lähmung in der Mannschaft. Wir sind froh, dass wir am Ende trotz der trostlosen Kulisse noch zwei Punkte geholt haben."