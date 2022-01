Handball-EM Das ist der Kader von Bundestrainer Alfred Gislason

Stuttgart - Es ist ja nicht so, dass Bundestrainer Alfred Gislason nur junge Hüpfer in seinem 19-köpfigen Kader für die Handball-EM vom 13. bis zum 30. Januar 2022 hätte. So könnte im ersten EM-Spiel der deutschen Mannschaft am 14. Januar (18 Uhr/ARD) in Bratislava gegen Weißrussland folgende erste Sieben auf dem Feld stehen. Tor: Andreas Wolff (30 Jahre). Linksaußen: Marcel Schiller (30). Rückraum links: Julius Kühn (28). Rückraum Mitte: Philipp Weber (29). Rückraum rechts: Kai Häfner (32). Rechtsaußen: Timo Kastening (26). Kreis: Patrick Wiencek (32). Es wäre eine mit viel Erfahrung gepickte Formation. In der Breite gibt es jedoch viele unerfahrene Spieler im Team des Deutschen Handballbundes (DHB). Insgesamt neun Akteure des aktuellen Aufgebotes könnten bei der Euro 2022 ihr Debüt bei einem großen internationalen Turnier erleben.