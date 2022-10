Handball Einige Rückkehrer bei der SGSB

„Lauterstein hat am Wochenende mit dem 34:27-Sieg in Albstadt ein echtes Ausrufezeichen gesetzt“, so Fröschle. Solche Ergebnisse würden jedoch auch zeigen, wie schwer die Liga einzuschätzen sei. Davon abgesehen sei die SG jedoch ein köperlich sehr präsenter Gegner. „Wenn wir es nicht schaffen, ins Tempospiel zu kommen, werden wir überrollt“, betont Fröschle, der sein Team in der Begegnung als „absoluten Außenseiter“ sieht.