Großbottwar - Nur noch zwei Spiele haben die Landesliga-Handballerinnen der HABO SG in der Hinrunde zu absolvieren. Und will die Mannschaft von Trainer Timo Peter die oberen Tabellenplätze, die am Saisonende die Qualifikation für die künftige Verbandsliga bedeuten, nicht komplett aus den Augen verlieren, dann müssen in diesen beiden Spielen Siege her. Am Sonntag (14.45 Uhr) trifft die HABO in der Großbottwarer Wunnensteinhalle auf den Aufsteiger HSG Lauffen-Neipperg.