Handball Ein Remis zum Ende der Hinrunde

Bottwartal - Mit einem 27:27 (13:13)-Unentschieden beim SV Remshalden haben die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal die Hinrunde und das Jahr beendet. „Über 60 Minuten gesehen, war es vielleicht ein gerechtes Ergebnis. Aber am Ende war es aus meiner Sicht eher ein verlorener Punkt“, findet Trainer Tobias Klisch. Denn ab der 41. Minute legte seine Mannschaft immer ein bis zwei Tore vor. „Wir haben es leider nicht geschafft, den Sack ein paar Minuten vor Schluss schon zuzumachen oder aber den Vorsprung über die Zeit zu bringen“, so Klisch. Zwar gingen die Bottwartäler rund 20 Sekunden vor Schluss durch Felipe Soteras Merz noch einmal mit 27:26 in Führung. Doch quasi mit der Sirene fiel dann der erneute und endgültige Ausgleich.