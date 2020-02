Handball-Drittligist SG Schozach-Botwartal Michael Stettner bleibt Trainer

Beilstein - Es war im März 2016, als Michael Stettner das Amt als Trainer bei der SG Schozach-Bottwartal übernahm. In der Landesliga war das. Nun, vier Jahre und drei Aufstiege später, kämpft er mit seinem Team in der 3. Liga um Punkte. Und das wie in den Jahren zuvor in den anderen Ligen mit großem Erfolg. Das Tor zur zweiten Bundesliga ist für den Tabellendritten in Sicht – Spitzenreiter TuS Metzingen II ist als Zweitmannschaft nicht aufstiegsberechtigt, der zweitplatzierte ESV Regensburg vier Punkte bei einem mehr ausgetragenen Spiel entfernt. Die Lage – sie könnte schlechter sein. Dennoch will vor allem Trainer Michael Stettner sich nicht zum Thema Aufstieg äußern. Er konzentriert sich lieber auf das Sportliche, auf die nächsten Aufgaben. Und doch stellt auch er schon die Weichen für kommende Saison. Denn seit dieser Woche ist klar: Michael Stettner wird in der neuen Runde Trainer der SG Schozach-Bottwartal bleiben. Egal ob in Liga drei oder zwei.