Handball-Drittligist SG Schozach-Bottwartal Ein weiterer Neuzugang aus Neckarsulm

Bottwartal - So mancher hatte den Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal ja sogar den Durchmarsch in die 2. Bundesliga zugetraut – es wäre der vierte Aufstieg in fünf Jahren gewesen. „Das Thema dürfte jetzt wohl erledigt sein“, sagt Michael Gramsch. Der Sportliche Leiter des Frauenbereichs bei der SG spielt damit auf die Niederlage am Sonntag beim TSV Wolfschlugen an. Nach dem 23:25 (11:12) hat man nun vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten ESV Regensburg (Spitzenreiter TuS Metzingen II darf nicht aufsteigen) und zudem den schlechteren direkten Vergleich. Schwer vorstellbar, dass sich der Aufstiegsfavorit dies noch nehmen lässt, auch wenn die SG Schozach-Bottwartal abgesehen vom Auswärtsspiel in Metzingen nur noch gegen Teams der unteren Hälfte spielen muss.