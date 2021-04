Handball-Drittligist SG Schozach-Bottwartal Am Kreis drückt noch der Schuh

So richtig drückt derzeit der Schuh am Kreis. Cinja Wehe wird hier nicht weiter zur Verfügung stehen. „Sie wird zwar weiter mittrainieren und sicher auch mal aushelfen, wenn Not am Mann ist, aber nicht fix zum Kader gehören“, so Gramsch. Zudem hat Tanja Brunn derzeit so starke Schulterprobleme, dass die Fortführung ihrer handballerischen Laufbahn laut Gramsch „momentan ungewiss“ ist. Die SG sucht daher im Moment noch zwei Kreisläufer.