Handball Die SG-Handballerinnen steigen auf

Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal haben vorzeitig den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Durch den 29:24 (16:12)-Auswärtssieg beim SV Allensbach sind sie bereits vor dem letzten Spiel der Aufstiegsrunde nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. „Es war ein schweres und anstrengendes Spiel, dass wir aber sehr gut unter Kontrolle hatten. Und es war dank der mitgereisten Fans mal wieder in Heimspiel in fremder Halle“, sagt Trainer Hans Christensen. Erfolgreichste Torschützin beim Sieg in Allensbach war die erst 15-jährige Lara Däuble (Foto) mit sieben Treffern. Den Schlusspunkt setzte Theresa Müller per Siebenmeter.