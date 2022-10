Handball Derbyzeit in der Langhanshalle

Der jüngste Auftritt von Stauchs Team war ein 28:28-Unentschieden in eigener Halle gegen die HSG Albstadt, nach einer von krankheitsbedingten Abwesenheiten geprägten Trainingswoche. Für die SG Schozach-Bottwartal gab es am vergangenen Samstag eine verhältnismäßig knappe 25:28-Niederlage gegen den Liga-Topfavoriten HSG Ostfildern. Allerdings fehlte dabei der wurfgewaltige Neuzugang Fabian Baldreich krankheitsbedingt. Henning Fröschle hofft, dass der Ex-Schmidener fürs Derby wieder fit ist. Auch hinter dem Einsatz von Ante Pavlak steht derzeit noch ein Fragezeichen. Beim SKV Oberstenfeld hat sich dei Personallage derweil wieder entspannt. „Wir hatten eine gute Trainingswoche“, so Stauch, der – mit Ausnahme der Langzeitverletzten – „auf jeden Fall mit einem 14er-Kader anreisen“ will.