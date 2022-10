Handball-Derby in Beistein Mitreißend bis zum Schluss

In der Folge zog keine Mannschaft mehr als drei Tore davon. Zunächst ging wieder die SG in Führung, beim 13:12 war dann erstmals der SKV vorne (42.). Anton Heling gelang gar ein Doppelpack zum 14:12. „Da hatte Oberstenfeld mehr Schwung als wir und ich befürchtete schon, das Spiel würde kippen“, so Henning Fröschle. Doch Niklas Hug von der SG drehte den Spielstand wieder – mit drei Treffern in Folge zum 16:15. Auch die beiden weiteren SG-Tore zum 18:16 gingen auf sein Konto. Mit dem 19:16 fünf Minuten vor dem Ende schien die SG Schozach-Bottwartal klar im Vorteil zu sein. Doch wieder kämpfte sich Oberstenfeld zurück, das in der Schlussphase nochmals Kienzle und Koch brachte und auf 19:20 verkürzte (58.). Mit dem Tor verbunden war zudem eine Zwei-Minuten-Strafe für Niklas Hug, sodass die SG in Unterzahl zu Ende spielen musste. Beim Stand von 20:21 wurde es aus Oberstenfelder Sicht jedoch bitter: Beim SG-Angriff zeigten die Schiedsrichter bereits Zeitspiel an – kurz vor Schluss erhielt dann Manuel Koch aber bei seiner Abwehraktion eine Zeitstrafe. Ein umstrittene. Die Folge: Das Zeitspiel war dadurch aufgehoben – die SG brachte den Sieg ins Ziel.