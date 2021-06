Handball-Bundesligist unterliegt Leipzig Nächste Pleite für Frisch Auf Göppingen

Die Verunsicherung im Frisch-Auf-Team war nach der Misserfolgsserie deutlich spürbar. Festmachen lässt sich das nicht zuletzt an Rückraumspieler Sebastian Heymann. Der Nationalspieler präsentierte sich völlig von der Rolle, ließ jegliche Leichtigkeit vermissen und leistete sich einen Fehler nach dem anderen. So konnte es sein Team auch nicht nutzen, dass Leipzig seinen kroatischen Schlüsselspieler Marko Mamic bereits in der 24. Minute nach einem Foul an Tim Kneule mit einer Roten Karte verlor. Nach dem 22:22 (43.) zog das Team von Trainer Andre Haber auf 30:25 (53.) davon, gekonnt geführt von Nationalspieler Philipp Weber. Frisch Auf, das das Torwartduell dank Urh Kastelic (14 Paraden) diesmal sogar für sich entscheiden konnte, kämpfte sich noch einmal auf 29:31 (57.) heran – doch es reichte nicht mehr zu dem so dringend benötigten Punktgewinn.