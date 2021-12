Handball-Bundesliga TVB Stuttgart reichen 37 Tore gegen TBV Lemgo nicht zum Sieg

Stuttgart - Der Unterschied liegt manchmal im Detail: Beim Spiel der Handball-Bundesliga zwischen dem TVB Stuttgart und dem TBV Lemgo in einem kleinen Buchstabendreher im Vereinsnamen. Am Ende machte Stuttgart 37 Tore – und verlor trotzdem mit 37:40 (17:18). „Wenn man so viele Tore bekommt, kann man in der Bundesliga nicht gewinnen“, sagte TVB-Trainer Roi Sanchez. Womit der TVB weiter mitten im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga steckt. Hinzu kamen wieder einmal zu viele technische Spieler, die der Gegner gnadenlos ausnutzte, und das obwohl Lemgo Lippe das vierte Spiel innerhalb von acht Tagen absolvierte.