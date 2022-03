Handball-Bundesliga TVB Stuttgart erkämpft sich Punkt gegen die HSG Wetzlar

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie Stanislav Zhukov aus Moskau flüchtete

Nach 3:1 Punkten in Serie hat der TVB die Intensivstation verlassen, Besserung ist da, doch über dem Berg ist der Patient noch lange nicht. Das dritte Heimspiel in Serie steht in der Porsche-Arena am 13. März (16 Uhr) gegen den souveränen Spitzenreiter SC Magdeburg auf dem Programm. „Das ist eine super Mannschaft, die beste der Liga. Wir haben jetzt aber Selbstvertrauen getankt – schauen wir mal“, sagte Sanchez.

Torschützen

TVB Müller (6), Kristjansson (6/2), Lönn (5), Pfattheicher (4), Peshevski (2), Zieker (2), Augustinsson (1).

HSG Nyfjall (5), Rubin (5), Fredriksen (5), Mellegard (3), Holst (2/2), Novak (2), Cavor (2), Mirkulovski (1), Klimpke (1).