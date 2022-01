Handball-Bundesliga TVB Stuttgart angelt sich Silvio Heinevetter

Stuttgart - Noch ist der Transfer nicht offiziell vermeldet, doch nach Informationen unserer Redaktion steht definitiv fest: Torwart Silvio Heinevetter von der MT Melsungen schließt sich von der kommenden Saison an dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart an. Bereits vergangenen November hatte der TVB Miljan Vujovic (RK Celje) für die neue Spielzeit verpflichtet. Was aus dem ebenfalls noch unter Vertrag stehenden schwedischen Nationaltorwart Tobias Thulin wird, ist offen. Bei den beiden anderen aktuellen Keepern ist die Zukunft geklärt: Primoz Prost wird noch vor dem Wiederbeginn der Bundesligasaison am 10. Februar nach Schweden zu IFK Ystad wechseln, der kroatische Nationaltorwart Ivan Pesic am Rundenende zum HBC Nantes.