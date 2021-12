Handball-Bundesliga Spielt der TVB Stuttgart gegen Minden zum letzten Mal vor Zuschauern?

Stuttgart - Aktuell halten die Diskussionen um neue Corona-Verordnungen die Menschen in Atem, auch der TVB Stuttgart macht da keine Ausnahme. Der Handball-Bundesligist bestreitet just an diesem Donnerstag (19 Uhr) sein Heimspiel gegen GWD Minden in der Porsche-Arena. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt betont trotz aller Unsicherheiten: „Wir gehen jetzt definitiv davon aus, dass wir das Spiel noch unter den bisher gültigen Bedingungen bestreiten können.“ Also mit einer 50-prozentigen Auslastung, das bedeutet 3100 Zuschauer. Und das unter den strengen 2G-plus-Regeln, das heiß geimpft oder genesen plus aktuellem Antigentest. Im Idealfall bringen die Besucher den bereits mit, für alle anderen werden aber auch noch zwei Teststationen im Umfeld der Halle zur Verfügung stehen. „Wir tun alles, um den Besuch des Spiels so sicher wie möglich zu machen“, so Schweikardt.