Handball-Bundesliga Meister nach 21 Jahren: Magdeburgs Weber tanzt

"Es ist unglaublich schön, in meinem erstem Jahr hier wieder in meiner Heimat, das ist Wahnsinn", sagte Nationalmannschaft-Spielmacher Weber und gestand nach dem ersten Meistertitel des SC Magdeburg seit 21 Jahren: "Es war ein absoluter Scheißtag, die Nacht war Scheiße. Ich musste mir gestern noch SCM-Videos angucken, was damals alles passiert ist hier, ich konnte einfach nicht schlafen, ich war schon echt nervös, so war ich die ganze Saison nicht."