Handball-Bundesliga Herber Rückschlag für Frisch Auf Göppingen gegen den HSV

Smarason bester FAG-Werfer

Beim 14:21 (44.) schien das Spiel schon verloren. Frisch Auf kam noch mal auf 22:24 (58.) heran, doch zu einem Punkt reichte es gegen das Team von Trainer Toto Jansen an diesem gebrauchten Abend nicht. „Wir haben zu viele dumme technische Fehler gemacht“, sagte Göppingens Spielmacher Janus Smarason, mit fünf Treffern bester Frisch-Auf-Werfer vor Jon Lindenchrone (4) und Marcel Schiller (4/3).

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Was die Top-Teams Frisch Auf Göppingen voraus haben

Wie schon bei der 27:28-Niederlage gegen den HBW Balingen-Weilstetten gelang es Frisch Auf nicht, auch an einem schwachen Tag ein Spiel vor heimischem Publikum wenigstens knapp zu gewinnen. Dies zeichnet Teams mit höheren Ansprüchen eigentlich aus. „Wir brauchen mehr Stressresistenz und müssen als Mannschaft, den nächsten Schritt machen“, forderte Schöne. Möglichst schon am kommenden Donnerstag (19.05 Uhr) bei den Füchsen Berlin. „Wir haben noch fünf Spiele und nach wie vor die Chance, einen Europapokalplatz zu erreichen.“ Was derzeit vor allem der Schwäche der direkten Konkurrenten in der „stärksten Liga der Welt“ geschuldet ist.

Aufstellungen

FAG Rebmann, Kastelic (18. bis 39. Minute); Smarason (5 Tore), Schiller (4/3), Lindenchrone (4), Kneule (2), Goller (2/2), Ellebaek (2), Hermann (1), Bagersted (1), Heymann (1), Zelenovic (1), Gulliksen (1).

HSV Bitter (1. bis 60. Minute), Vortmann (bei zwei Siebenmetern); Mortensen (10/4), Bauer (5), Axmann (4), Theilinger (3), Bergemann (2), Späth (1), Weller (1), Kleineidam (1), Andersen (1)

Restprogramm Frisch Auf Göppingen

19. Mai, 19.05 Uhr: Füchse Berlin – Frisch Auf

22. Mai, 14 Uhr: TuS N-Lübbecke – Frisch Auf

2. Juni, 19.05 Uhr: Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen

8. Juni, 19.05 Uhr: Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe

12. Juni, 15.30 Uhr: THW Kiel – Frisch Auf