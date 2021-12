Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen mit komplettem Systemabsturz gegen Füchse Berlin

Nach einer guten Leistung bis zur 17:14-Führung erlebten die 750 Zuschauer in der EWS-Arena einen eklatanten Leistungsabfall. Vorne reihte sich ein technischer Fehler an den anderen, die Struktur und der Zug zum Tor gingen völlig verloren, viel zu unvorbereitet wurde geworfen, der starke Füchse-Torwart Dejan Milosavljev hatte teils leichtes Spiel, die Bälle zu entschärfen. Auch in der Abwehr mangelte es gegen die nun klar besseren Füchse an Aggressivität.