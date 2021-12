Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen leistet sich Fehlerfestival in Lemgo

Lemgo - Herber Dämpfer für Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga: Die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer unterlag beim TBV Lemgo Lippe mit 26:34 (11:15). Es war ein wahres Fehlerfestival, das Frisch Auf vor den 2150 Zuschauern in der Phoenix Contact Arena ablieferte. Im Angriff leistete sich das Team eine Vielzahl an Pässen, die im Nichts landeten, zudem war die Chancenverwertung äußerst schwach. Hinzu kam, dass auch in der Abwehr jegliche Kompaktheit fehlte und es viel zu passiv zur Sache ging. Mayerhoffer sprach dann auch Klartext: „Uns hat heute der richtige Fokus gefehlt. Wir waren unkonzentriert und haben nicht das nötige Energielevel in der Abwehr auf die Platte gebracht.“ Kreisläufer Kresimir Kozina zeigte sich selbstkritisch: „Das war ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt. Man kann in Lemgo verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise mit acht Toren Unterschied. Wir müssen uns bei unseren Fans entschuldigen.“