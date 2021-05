Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen erkämpft sich Punkt gegen Flensburg

Samstag bei der MT Melsungen

„Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis, andererseits holst du bei einem 16:22-Rückstand hier normalerweise gar nichts mehr“, sagte SG-Trainer Maik Machulla. Sein Kollege Mayerhoffer konnte mit dem Punkt dagegen leben: „Das war eine starke kämpferische Leistung in der Abwehr, und vorne haben wir das 50 Minuten lang spielerisch gut gelöst.“ Weiter geht es für Frisch Auf an diesem Samstag (20.30 Uhr) in Kassel gegen die MT Melsungen. Ob Heymann dann wieder dabei sein kann, ist offen. Was an der Zielsetzung nichts ändert: Nach drei sieglosen Spielen in Serie will Göppingen wieder gewinnen und sich für die 23:30-Pleite aus dem Hinspiel revanchieren.