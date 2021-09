Handball-Bundesliga Bohmann warnt vor weiteren Einschränkungen im Spielbetrieb

Zudem sieht Bohmann auch Gefahren für den Handball bei Olympischen Spielen durch massive Konkurrenz von Trendsportarten wie den Skateboardern und den BMX-Radfahrern: "Diesem Wettbewerb werden sich alle Sportarten stellen müssen. Es ist sonnenklar, dass auch der Handball seine Hausaufgaben machen muss", sagte Bohmann, der von der Internationalen Handball-Föderation (IHF) einen Innovations- und Modernisierungsschub fordert: "Hierzu gehört vor allem die Entwicklung von Formaten für die sozialen Medien, Anpassungen im Regelwerk und die Entwicklung des Handballs in reichweitenstarken Märkten in Nord- und Südamerika und in Südostasien."