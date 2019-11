Mundelsheim - Einen verdienten Heimsieg feierte Handball-Landesligist TV Mundelsheim am Samstagabend. Beim 25:19 (13:11) gegen eine insgesamt recht schwache SG Schorndorf machten es sich die Gastgeber aber selbst unnötig schwer. In vielen Situationen agierten sie zu hektisch und vergaben leichtfertig beste Möglichkeiten. So brachten sie den Sieg erst nach dem Wechsel in trockene Tücher.